جماهير سان جيرمان ورقة إنريكي الرابحة من أجل التأهل لنهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه يعول على الحماسية الجماهيرية الكبيرة في ملعب "حديقة الأمراء" وذلك لمساعدة فريقه في التغلب على بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخسر الفريق الفرنسي أمام نظيره الألماني صفر/1 في مباراة الذهاب، لكن المدرب الإسباني أبدى ثقته في قدرة فريقه على الوصول إلى النهائي الذي سيقام في ملعب "ويمبلي" في الأول من يونيو، أمام الفائز من ريال مدريد أو بايرن ميونخ، واللذان يلعبان بعد غد الأربعاء.

وأضاف إنريكي في تصريحات بمؤتمر صحفي: "أعتقد أن الجماهير سيكون لها دور حاسم ونحن متأكين من أن جماهيرنا ستكون خلفنا، مثلما فعلوا طوال الموسم، وكذلك حينما نحتاج لهم".

وتابع : "أتوقع أن تكون الأجواء مثلما نعرف جميعا في حديقة الأمراء، وأتمنى أن نحتفل بالتأهل مع الجماهير".

ولم ينجح باريس سان جيرمان في التتويج بلقب دوري الأبطال، رغم الضخ المالي المستمر من الإدارة القطرية للنادي، وخسر الفريق في نهائي عام 2020 أمام بايرن ميونخ.

وغير النادي الباريسي من سياساته مؤخرا، حيث سمح لنجوم كبار مثل البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عن الفريق مع الاستثمار في اللاعبين الشباب.

وأوضح إنريكي، المتوج مع برشلونة بلقب عام 2015: "فريقي استجاب بطريقة رائعة منذ بداية الموسم، المدرب هو القائد الذي يزرع الثقة في لاعبيه، وأنا لدي ثقة في فريقي".

وواصل :"يجب أن تكون دائما مستعدا لأن الأمور قد لا تسير على ما يرام ويجب عليك أن تكون مستعدا لذلك، مهما كان الموقف الذي سنكون به، أثق في قدرة فريقي على القتال".

وقال إنريكي: "دورتموند سيضغط بقوة، لذلك سيكون هناك مساحات بين الخطوط، نرغب في استغلال أفضل لاعبينا في تلك المناطق الخطيرة".

وأضاف: "يمكننا تسجيل هدفين في دقيقتين، وكذلك يمكننا أن نستقبل ذلك، إذا تلقينا هدفا، لن تكون تلك مشكلة، علينا أن نبقى هادئين".