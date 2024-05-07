استبعادات بالجملة وحكم اللقاء.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يترقب عشاق الكرة المصري وتحديدا جمهور المارد الأحمر والإسكندرية، المواجهة القوية بين الأهلي والاتحاد السكندري.

ويقدم لكم "الخليج 365" أبرز المعلومات عن مباراة ديربي القاهرة الإسكندرية.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

يستضيف المارد الأحمر نظيره السكندري اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 9 بالدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء.

قائمة الأهلي والاتحاد

وتضم قائمة المارد الأحمر كل من: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمود متولي وكريم فؤاد، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، حسين الشحات، رضا سليم، محمد مجدي أفشة، كريم وليد نيدفيد، محمد الضاوي كريستو، وسام أبو علي، محمود كهربا، أنتوني موديست.

واستبعد المدير الفني مارسيل كولر من القائمة كل من: علي معلول، ياسر إبراهيم، أليو ديانج، بيرسي تاو، خالد عبد الفتاح، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، حمزة علاء، محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس.

وضمت قائمة الاتحاد كل من: المهدي سليمان، عمر صلاح، كريم الديب، شريف رضا، محمود شبانة، هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمة سيف تقا، خالد الغندور، مورو ساليفو، عمرو صالح، أحمد عادل ميسي، عبد الغني محمد، عمر الوحش، ناصر ناصر، أحمد عيد، بيكالي اوبامي، بينجامين بواتينج، مابولولو.

حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد معروف، ويساعده كل من شريف عبد الله وعدي عيد وأحمد حمدي، وفي غرفة الفيديو عبد العزيز السيد ويساعده محمد عباس قابيل.

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

يحتل المارد الأحمر المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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