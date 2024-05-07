برشلونة يداعب ليفربول بصفقة تبادلية في الميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت أنباء صحفية أبرزتها بعض التقارير العالمية خلال الآونة الأخيرة عن وجود اهتمام من جانب فريق برشلونة من أجل التعاقد مع مهاجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم ‏الأورجوياني دارون نونيز مهاجم ليفربول بالانتقال إلى برشلونة ليحل بدلا للبولندي ‏ليفاندوفسكي في حالة رحيلة عن الفريق بنهاية الموسم.

ووسط تلك الأنباء المنتشرة قام اللاعب بحذف كافة صوره بقميص الفريق ليفربول من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “‏انستجرام”.

وكشفت تقارير إسبانية خلال الفترة الماضية عن وجود رغبة شديدة لدى الفريق الكتالوني في استقدام مهاجم جديد لقيادة الفريق في ظل اقتراب رحيل ‏ليفاندوفسكي عن الفريق وعدم اقتناع تشافي بالمهاجم البرازيلي روكي.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن برشلونة يستهدف التعاقد مع ‏الأوروجوياني دراوين نونيز مهاجم فريق ليفربول ليكون بديلا ‏إلي ليفاندوفسكي ‏في حالة مغادرته صفوف الفريق