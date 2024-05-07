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برشلونة يداعب ليفربول بصفقة تبادلية في الميركاتو الصيفي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكدت أنباء صحفية أبرزتها بعض التقارير العالمية خلال الآونة الأخيرة عن وجود اهتمام من جانب فريق من أجل التعاقد مع مهاجم الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم ‏الأورجوياني دارون نونيز مهاجم ليفربول بالانتقال إلى برشلونة ليحل بدلا للبولندي ‏ليفاندوفسكي في حالة رحيلة عن الفريق بنهاية الموسم.

ووسط تلك الأنباء المنتشرة قام اللاعب بحذف كافة صوره بقميص الفريق ليفربول من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “‏انستجرام”.

وكشفت تقارير إسبانية خلال الفترة الماضية عن وجود رغبة شديدة لدى الفريق الكتالوني في استقدام مهاجم جديد لقيادة الفريق في ظل اقتراب رحيل ‏ليفاندوفسكي عن الفريق وعدم اقتناع تشافي بالمهاجم البرازيلي روكي.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن برشلونة يستهدف التعاقد مع ‏الأوروجوياني دراوين نونيز مهاجم فريق ليفربول ليكون بديلا ‏إلي ليفاندوفسكي ‏في حالة مغادرته صفوف الفريق

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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