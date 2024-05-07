تين هاج يعلق على الهزيمة أمام كريستال بالاس: "نحن مانشستر يونايتد"

ياسر رشاد - القاهرة - علق إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على الهزيمة أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



وتعرض اليونايتد لخسارة كبيرة امام كريستال بالاس بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي لُعبت مساء أمس الإثنين.

تصريحات تين هاج

تحدث تين هاج في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" العالمية، حيث قال: "يجب علينا أن تقديم مستوى أفضل طالما نحن مانشستر يونايتد، يجب على اللاعبين الذين كانوا متاحين أن يقدموا أداء أفضل".

وأضاف: "بالتأكيد هي هزيمة مستحقة، الأداء لم يكن كما توقعنا".

وعن المستوى الذي قدمه كاسيميرو، قال: "لا يمكننا التركيز على أداء لاعب واحد فقط، علينا أن نركز على أداء الفريق، هذا ليس صحيحًا".

وواصل: "علينا تصحيح الأمور يوم الأحد ضد آرسنال، علينا أن نتعلم من هذه المباراة ونتحسن".