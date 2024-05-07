تشكيل الاهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل الأحمر لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الاهلي نظيره الاتحاد السكندري، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الثلاثاء.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

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وضم تشكيل الاهلي لمواجهة الاتحاد السكندري كل من:

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم – عمر كمال عبد الواحد

الوسط : أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم : حسين الشحات – رضا سليم – وسام أبو علي.

ويحتل الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.