بعد حصوله على جائزة رجل المباراة.. عمر كمال عبد الواحد يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجه عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى جمهور القلعة الحمراء، وذلك بعد انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وظهر عمر كمال عبد الواحد في مقطع فيديو من ستاد القاهرة، وقال: "مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم، والحمد لله على المكسب، وإن شاء الله في مزيد من النجاحات والانتصارات".

حصل عمر كمال عبد الواحد على جائزة رجل المباراة، حيث تألق وتسبب في احتساب ركلة جزاء للأهلي التي سددها وسام أبو علي محرزًا الهدف الأول، ثم أحرز هدفا في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وفاز النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، أحرز للأهلي؛ وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 28، رضا سليم في الدقيقة 32، عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 42 ،وفي الشوط الثاني من المباراة أحرز محمود عبد المنعم كهربا الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وجاء هدف الاتحاد السكندري في الدقيقة 58 من الشوط الثاني من المباراة في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب بنجامين بواتينج.