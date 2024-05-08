شكرا لقرائتكم خبر أمير الشرقية: أبناء المنطقة يقفون خلف صعود القادسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بارك أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف صعود نادي القادسية من دوري يلو للدرجة الأولى، إلى دوري «روشن» السعودي.

وثمن الدعم الذي حظي به القطاع الرياضي في المملكة من القيادة، وهو ما أثمر عن تنافسية عالية، وحرص على تقديم أفضل المستويات، مؤكدا أن الجهود التي بذلتها إدارة نادي القادسية، والعمل الاحترافي الذي قدمته، خير برهان على أن الطاقات الرياضية التي تزخر بها المنطقة الشرقية، قادرة على الأبداع، وتحقيق طموحات وآمال المتابعين، وإحداث الفارق في الحراك الرياضي، مباركا لمجلس إدارة ومنسوبي ولاعبي نادي القادسية، ومتمنيا لهم التوفيق في منافسات النسخة المقبلة من دوري «روشن» السعودي.

وأعلن فريق القادسية صعوده إلى دوري روشن السعودي للمحترفين «رسميا» ، عقب تعادله أمام مستضيفه أحد بنتيجة 2/2، مساء أمس الأول.