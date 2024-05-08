مفاجأة سارة لجماهير الاهلي والزمالك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

فاجأت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي جماهير قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك قبل مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وسيخوض فريق الاهلي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي، فيما سيلاقي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.

وأصدرت وزارة الرياضة بيان رسمي بخصوص زيادة عدد الجماهير في البطولات المحلية والأفريقية خلال الفترة المقبلة.

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وجاء ذلك بعد اجتماع موسع مع ممثلي الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية وكافة الجهات المعنية بالدولة ووزارة الداخلية.

بيان وزارة الرياضة قبل مباراتي الاهلي والزمالك

قال البيان: “في اجتماع موسع عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلي الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الاندية وكافة الجهات المعنية بالدولة ووزارة الداخلية”.

وتابع: “ذلك لبحث زيادة عدد الحضور الجماهيري وضوابط الحضور الجماهيري بالاستادات خلال المباريات المحلية لكرة القدم وايضاً خلال مباريات الأندية المصرية بجميع البطولات الأفريقية التي يشاركون بها”.

وأوضح: “وافقت كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية”.

وأشار إلى أنه سيتم السماح بالحضور الجماهيري كاملا بالبطولات الأفريقية بالأدوار نصف النهائي والنهائية للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيري كامل العدد.

وواصل بيان وزارة الرياضة: “فيما يخص الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية في مصر فقد تم الاتفاق على زيادة الحضور الجماهيري إلى 30 ألف من الجمهور باستادات القاهرة وبرج العرب وباقي الاستادات الأخرى يتم الحضور الجماهيري بالطاقة الكاملة للاستادات”.

وأكمل: “تقوم الجهات التنفيذيه لاتحاد الكرة ورابطة الأندية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيري وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما يخص المنظومة الجماهيرية ووفقا للقوانين ولوائح العمل المنظمة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية”

واختتم: “وتتقدم وزارة الشباب والرياضة بالشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية وشركة تذكرتي والمنظمين لما يبذلونه من جهود حثيثة وملموسة في هذا الشأن من أجل الارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية”.