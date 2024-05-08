وزارة الشباب والرياضة تعلن تفاصيل زيادة الحضور الجماهيري في الملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل اجتماع اليوم الثلاثاء، مع ممثلي اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية وكافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية.

وجاء هذا الاجتماع على هامش زيادة الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية والأفريقية.

وجاء نص بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي: "في اجتماع موسع عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الاندية وكافة الجهات المعنية بالدولة ووزارة الداخلية وذلك لبحث زيادة عدد الحضور الجماهيري وضوابط الحضور الجماهيري بالاستادات خلال المباريات المحلية لكرة القدم وايضاً خلال مباريات الأندية المصرية بجميع البطولات الأفريقية التي يشاركون بها".

وأضاف: "وافقت كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية بالإضافة إلى السماح بالحضور الجماهيري كاملا بالبطولات الأفريقية بالأدوار نصف النهائي والنهائية للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيري كامل العدد".

وواصل: "وفيما يخص الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية بمصر فقد تم الاتفاق على زيادة الحضور الجماهيري إلى 30 ألف من الجمهور باستادات القاهرة وبرج العرب وباقي الاستادات الاخرى يتم الحضور الجماهيري بالطاقة الكاملة للاستادات".

وأردف: "وقوم الجهات التنفيذية لاتحاد الكرة ورابطة الاندية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيري وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما يخص المنظومة الجماهيرية ووفقا للقوانين ولوائح العمل المنظمة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية".

واختتمت الوزارة في البيان: "تتقدم وزارة الشباب والرياضة بالشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية وشركة تذكرتي والمنظمين لما يبذلونه من جهود حثيثة وملموسة في هذا الشأن من أجل الارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية".

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