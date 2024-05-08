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للمرة الثالثة في التاريخ.. دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي .

وتأهل بوروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على باريس بهدف نظيف في الإياب، وبنفس النتيجة في الذهاب.

سجل هدف فوز بوروسيا، هوميلز في الدقيقة 50.

وتلاقي الغواصات الألمانية، المتأهل من مباراة نصف النهائي الأخرى بين وبايرن ميونخ.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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