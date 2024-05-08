"راجع نفسك".. رئيس نادي المنصورة يوجه رسالة إلى مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق العميد محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة، على منع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، من حضور مباراة الفريق السابقة ضد مالية كفر الزيات.

وقال بسيوني، في مؤتمر صحفي نشر على الحساب الرسمي للنادي: "عندما أتحدث عن هذا الموضوع أشعر أنني صغيرا، مرتضى منصور رجل دولة يعلم ما له وما عليه، يمكن أن يكون هناك بعض الأشخاص الدخيلة عليه ويختفون خلفه لمحاربة نادي المنصورة أو بسيوني، ولكنني أقول له راجع دائرة الأشخاص حولك، من المهتمين بنادي المنصورة، أنت رجل ذو قيمة ولا يوجد بيننا شئ شخصي، راجع نفسك وأنا واثق من أنك ستتواصل معي بعدها وتقول لي إذا صدر مني أي شئ لا تحزن".

وأضاف: "مرتضى رجل دولة وعندما أبرر دخول وعدم دخوله، يصبح حينها ليس رجل دولة، وعندما أبرر وأرد على شخص يدعي عبد العاطي وشخص آخر، برنامج رامز في رمضان رد عليهم وكشف وضعهم، ولكن يوجد 4 أشخاص يهاجمون النادي، المرة المقبلة سأذكر اسمهم وأقول ماذا فعلوا في النادي، يضعون السم في العسل، ولكنني لن أرد على شخص يتم قيادته".

واختتم: "مرتضى ابن من أبناء محافظة الدقهلية، الذين أثبتوا وجودهم بشكل مميز، ولو سمحت راجع نفسك والأشخاص حولك واستفسر عما يدار".

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