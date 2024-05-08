غزل المحلة في مواجهة مصيرية أمام بروكسي بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف بروكسي بقيادة محمد حامد نظيره غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبدالملك في الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء، وتقام المباراة على ملعب بروكسي الرياضي بأبو المطامير، ضمن منافسات الجولة الختامية لدوري المحترفين "مرحلة الصعود".

موقف الفريقين قبل مباراة بروكسي وغزل المحلة :

ويدخل زعيم الفلاحين اللقاء لا بديل له عن الفوز لضمان التأهل للدوري الممتاز دون انتظار لنتائج المنافسين فيما يدخل بروكسي اللقاء دون أي ضغوط بعد ضمان البقاء بدوري المحترفين الموسم المقبل،

يدخل الفريق المحلاوي بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الانتصار في أخر اللقاءات على لاڤيينا وضمان حجز أحدى بطاقتي التأهل للدوري الممتاز بعد تعثر وادي دجله ولاڤيينا واتساع فارق النقاط إلى (4) قبل جولة من نهاية المسابقة، إذ يتملك الفريق المحلاوي (49) نقطة يحتل بهم المركز الثاني .

فيما لم يتلقى الفريق في الدور الثاني أي هزيمة، أحرز الفريق (32) هدف واستقبلت شباكه (17) هدف.

فيما يدخل بروكسي اللقاء بأعصاب هادئة بعد ضمان البقاء بدوري المحترفين ويسعى لختام الموسم بنتيجة إيجابية حيث يدخل الفريق اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد (39) نقطة .

أحرز الفريق خلال مسيرته (27) هدف واستقبلت شباكه (32) هدف.

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية فرص الفرق للصعود إلى الدوري الممتاز :

1- في حالة تساوي غزل المحلة مع حرس الحدود في النقطة 49 "خسارة الغزل وتعادل الحرس" يصعد غزل المحلة ثانيًا بفارق الأهداف عن حرس الحدود الثالث إلا لو خسر غزل المحلة بفارق 3 أهداف يصبح الحرس ثانيًا والغزل ثالثًا.

2- في حالة تساوى حرس الحدود مع لافيينا عند النقطة 48 "خسارة الحرس وفوز لافيينا"، يصعد لافيينا ثالثًا بفارق الأهداف.

3- في حالة تساوي حرس الحدود مع وادي دجلة عند النقطة 48 "خسارة الحرس وفوز دجلة" يصعد وادي دجلة بفضل فارق الأهداف.

4- في حالة تساوى حرس الحدود مع لافيينا ووادي دجلة عند النقطة 48 "خسارة الحرس مع فوز وادي دجلة ولافيينا"، يتم عمل جدول ثلاثي للمواجهات بينهم ليصبح الترتيب لافيينا ثالثًا برصيد 4 نقاط، حرس الحدود رابعًا نقطتان، وادي دجلة خامسًا بنقطة واحدة ويتأهل لافيينا.

5- في حالة تعادل حرس الحدود يرفع رصيده إلى 49 نقطة ويخرج لافيينا ووادي دجلة من الحسابات حتى لو حقق كل منهم الفوز في مباراته الأخيرة.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين :

1- بتروجيت 64 نقطة

2- غزل المحلة 49 نقطة

3- حرس الحدود 48 نقطة

4- لافيينا 45 نقطة

5- وادي دجلة 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 37نقطة

9- بروكسي 37 نقطة

10- القناة 35نقطة