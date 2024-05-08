جوميز يشرح خطة نهضة بركان للاعبى الزمالك فى محاضره فنيه

ياسر رشاد - القاهرة - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي المقبلة في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وقام جوميز بشرح العديد من الأمور الفنية والخططية للاعبين تتعلق بخطة اللعب الخاصة بالفريق، من أجل تنفيذها خلال التدريبات الجماعية استعداداً للمباراة المقبلة.

و حرص المدير الفني على منح بعض اللاعبين مهام خاصة تنفذ داخل التدريبات، من أجل تطبيقها في اللقاء المقبل، وشدد جوزيه جوميز على اللاعبين بضرورة تنفيذ كل المطلوب بدقة وتركيز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.