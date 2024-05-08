"العشري ساعد كولر".. تعليق مثير من نجم الأهلي السابق بعد فوز الأحمر على الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - علق سيد معوض نجم الأهلي السابق، على المكسب الذي حققه الفريق الأحمر أمس على حساب الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد معوض في لقاء تلفزيوني: "الأهلي حقق العديد من المكاسب أمام الاتحاد السكندري، ومنها إراحة بعض اللاعبين وتجربة البدائل، بالإضافة لحصد النقاط الثلاث".

وأضاف: "مارسيل كولر المدير الفني تخطي مرحلة الخسارة من الزمالك، وتحقق له الكثير من المكاسب منها الصعود لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والاستمرار في الانتصارات، وظهور أكثر من لاعب بمستوى طيب".

وأكمل: "طارق العشري فاجئ كولر بأنه لم يغلق الدفاع بشكل جيد، على عكس طريقته المعتادة والاعتماد على المرتدات واختراق الأطراف، ومنذ الدقيقة الأولى كان هناك جبهة مخترقة للاتحاد، وسوء تمركز واضح للاعبي الفريق السكندري، وهذا ساعد في خروج النتيجة بهذا الشكل".

وأتم تصريحاته: "وسام أبوعلي مهاجم جيد يضغط على المدافعين، بعكس موديست تماما وكهربا الذي قدم مستوى جيد لكنه لم يقم بالضغط على دفاع الخصم، ولكن المهاجم الفلسطيني مفيد للأهلي ويعطي رتم جيد للفريق".

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