الهلال والنصر في صراع شرس لضم نجم مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - أقترب النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب فريق مانشستر يونايتد من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما بات اللاعب هدفاً لأندية دوري روشن السعودي.

أفاد الإعلامي الرياضي رودي جاليت عبر قناة “العربية”، بإن إدارة مانشستر يونايتد غير راضيةٍ عن مستوى كاسيميرو وهناك نية للانفصال عنه وتم تحديد سعره بـ30 مليون يورو لكي يرحل في ميركاتو الصيف.

وذكر جاليت خلال حديثه، إن كاسيميرو يأتي ضمن اهتمامات ناديي الهلال والنصر في السعودية، ويُنتظر أن يتم التواصل معه لمعرفة طلباته تمهيداً للتوقيع معه هذا الصيف بعدما فتح مانشستر يونايتد الباب لرحيله.

وأضاف إن الانتقال إلى الدوري السعودي يعد خياراً متاحاً لكاسيميرو الذي بات قريباً من مغادرة صفوف مانشستر يونايتد في الفترة الصيفية بسبب مستواه.

وحول قدوم فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس، إلى الدوري السعودي، رد جاليت قائلاً إن هذه الخطوة غير محتملة لأنه اللاعب يرغب في الاستمرار بقميص الفريق الإيطالي.

وواصل: “كييزا خيار صعب ووضعه معقده لرغبته في البقاء مع يوفنتوس، ورغم ذلك قد تحاول الأندية السعودية التواصل معه لإقناعه بالقدوم إلى دوري روشن”.