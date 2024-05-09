محمد صلاح يضع روشتة تتويج الزمالك بـ الكونفدرالية

وضع محمد صلاح نجم الكرة المصرية السابق، روشتة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في المقرر لها في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب بركان البلدي.

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وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية: “لاعبي الأبيض يعلموا صعوبة مواجهة نهضة بركان المغربي، ولابد من تفادي الاستفزازات من قبل المنافس، وضرورة التركيز خلال المباراة”.

وأشار إلى أنه من الممكن الاعتماد على إبراهيما نداي لتعويض غياب مصطفى شلبي عن النهائي، ويجب على البرتغالي جوزيه جوميز الاستقرار على التشكيل الأفضل.

وتابع محمد صلاح: “لاعبي الزمالك يدركوا أنهم نادٍ بطولات، ولن يتم التسامح من قبل الجماهير مع أي خسارة، في ظل توفير كل الامكانيات من أجل التتويج”.

وواصل نجم الزمالك السابق: “اعتقد أن اللقب سوف يحسم ذهابًا في المغرب، موضوع الخسارة بهدف غير مقبول، ولابد أن يبتعد جوميز عن التأليف”.

وشدد على ضرورة الدفع بـ3 لاعبين في خط الوسط، مع الاعتماد على زيزو في اليمين وناصر منسي ونداي في غياب مصطفى شلبي.

وأوضح محمد صلاح: ” ولابد من تفادي الزمالك الركلات الثابتة بالقرب من المنطقة في ظل تميز نهضة بركان بالتعامل مع الكرات العرضية”.

وسيقام لقاء العودة بين فريق الأبيض ونظيره المغربي في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.