أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 22 الدوري المصري الممتاز . ويدخل فريق سيراميكا اللقاء تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني للفريق تحت شعار لا بديل عن الفوز ويرغب في الحصول على الثلاث نقاط . وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي. خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي -محمد توني - أحمد بلحاج. خط الهجوم: احمد ياسر ريان. يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - خالد صبحي - محمد ابو العلا - محمد إبراهيم- ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - صومايل أمادي - مروان عثمان.

محمد يوسف

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