أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 22 الدوري المصري الممتاز .
ويدخل فريق سيراميكا اللقاء تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني للفريق تحت شعار لا بديل عن الفوز ويرغب في الحصول على الثلاث نقاط .
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي -محمد توني - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: احمد ياسر ريان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
علي الجابري - خالد صبحي - محمد ابو العلا - محمد إبراهيم- ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - صومايل أمادي - مروان عثمان.