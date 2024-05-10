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أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش  ضمن مباريات الجولة ال 22 الممتاز .
ويدخل فريق سيراميكا اللقاء تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني للفريق تحت شعار لا بديل عن الفوز ويرغب في الحصول على الثلاث نقاط .
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام 
خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي. 
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي  -محمد توني - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: احمد ياسر ريان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: 
علي الجابري - خالد صبحي - محمد ابو العلا - محمد إبراهيم- ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - صومايل أمادي - مروان عثمان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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