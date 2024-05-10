"لم يعرف طريق الأبطال".. ما هي مُحصلة رحلة مبابي مع باريس سان جيرمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - "أريد أن أخبركم أن هذه السنة هي الأخيرة لي مع باريس سان جيرمان.. لقد كان شرفًا لي أن ألعب بأكبر نادي في فرنسا".. بهذه الكلمات التي جاءت عبر مقطع فيديو نشره النجم الفرنسي كيليان مبابي أُسدل الستار على رحلة استمرت 7 سنوات.

وكان مبابي قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في موسم 2017/2018 على سبيل الإعارة قبل أن يتم شراء العقد بصورة رسمية.

وخلال هذه الرحلة حققق اللاعب الفرنسي الدولي العديد من الإنجازات المحلية مع ناديه ولكن استعصى عليه الحصول على دوري أبطال أوروبا.

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً خاض بمقيص باريس سان جيرمان 306 مباراة بمختلف البطولات؛ حيث سجّل 255 هدف وصنع 108 هدف لزملائه.

وتم اختيار مبابي كأفضل لاعب في فرنسا لأعوام: 2018، 2019 و 2022، كما أنهى 5 مواسم من أصل 7 كهداف للدوري المحلي.

وحصد مبابي 6 بطولات دوري فرنسي مع باريس بعدما كان قد حصد لقب مع موناكو موسم 2016/27، كما توّج بثلاثة نسخ من كأس فرنسا، بجانب الحصول على لقبين لكأس الرابطة الفرنسية و3 ألقاب لكأس السوبر الفرنسي.

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