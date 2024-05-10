شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يلقى محاضرة فنية على لاعبى الزمالك استعدادًا لنهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية في المحاضرة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الأمس، ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.