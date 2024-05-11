أحمد حمدي..الزمالك لن يتأثر بالغيابات أمام نهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مهمة والفريق سيخوض الشوط الأول في المغرب ثم الشوط الثاني في القاهرة .

وأضاف في تصريحات ضمن الأنشطة الإعلامية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على هامش نهائي كأس الكونفدرالية :" الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، كي تكون مهمة الفريق أسهل في لقاء العودة ولابد من التركيز خلال اللقاء بنسبة 100%".

وشدد على أن الزمالك لن يتأثر بالغيابات في صفوف الفريق والمجموعة المتواجدة من اللاعبين قادرة على الظهور بأفضل صورة.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا