شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعقد اليوم،السبت،الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر لها في العاشرة مساء غداً الأحد بالملعب البلدى لبركان في ذهاب نهائى الكونفدرالية من أجل الاتفاق على ترتيبات دخول الفريقين الملعب والزى الخاص بكلاهما وغيرها من التفاصيل والأمور الأخرى المُتعلقة بمباراة الغد المرتقبة.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، المسئول الإداري ومصطفى ميلا عامل المهمات، بجانب ممثلي نهضة بركان الليبى وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان المغربي، عودة أوباما مع غياب شيكابالا للإصابة، ومحمود علاء لاسباب فنية، بالإضافة إلى الثلاثى عبد الله السعيد، ناصر ماهر، سيف جعفر لعدم القيد الأفريقي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.