شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى لمباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم السبت، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية، والمقرر إقامتها بالملعب البلدى لبركان فى العاشرة مساء غداً الأحد، حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويتحدث البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك وكابتن الفريق عن مباراة نهضة بركان وفرص الفارس الأبيض فى تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التتويج باللقب في لقاء العودة بالقاهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء غدا الأحد على ملعب بركان البلدي.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان المغربي،عودة أوباما مع غياب شيكابالا للإصابة، ومحمود علاء لاسباب فنية، بالإضافة إلى الثلاثى عبد الله السعيد، ناصر ماهر، سيف جعفر لعدم القيد الأفريقي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.