شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسمح للإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم قبل مواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مرانه الختامي اليوم السبت استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى في المباراة المقرر لها في العاشرة مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى من مران الزمالك وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان المغربي، عودة أوباما مع غياب شيكابالا للإصابة، ومحمود علاء لاسباب فنية، بالإضافة إلى الثلاثى عبد الله السعيد، ناصر ماهر، سيف جعفر لعدم القيد الأفريقي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.