قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة زعيم الثغر المستدعاة لمواجهة سموحة في الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 21 مباراة، بعدما فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

وتشهد قائمة الاتحاد السكندري عدد من الغيابات همعمرو خليل، مابولولو، أحمد غنيم، تراوري، فوزى الحناوى، بلال السيد، أحمد عيد، مصطفى ابراهيم، خالد الغندور.

قائمة الاتحاد السكندري..

حراسة المرمى: المهدي سليمان. عمر صلاح.

الدفاع: هشام صلاح. ابو سليمه. الحبيب حسن. كريم الديب. عمرو صالح. محمود شبانه. سيف تقا. شريف رضا.

الوسط : عمر الوحش .ناصر ناصر . بيكالي اوبامي. هاني الطامي. مورو ساليفو. سطوحي.

الهجوم:بواتينج. رجب عمران .ميسي. عبدالغني محمد.