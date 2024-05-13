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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف خبير الانتقالات العالمية، فابريتسيو رومانو، مفاجآت منتظرة في الميركاتو السعودي، خلال الصيف المقبل، قائلا: إن سيناريو الموسم الماضي سيتكرر مجددا، وهناك أسماء عالمية قريبة من دوري روشن للمحترفين.

وخطف الدوري السعودي أنظار العالم، خلال العام الماضي، منذ تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة الشتوية.

فيما انتقل عدد من نجوم الكرة العالمية خلال الميركاتو الصيفي، على رأسهم كريم بنزيما، وروبرتو فيرمينو، ورياض محرز، وكانتي، وياسين بونو، وسيرجي سافيتش.. وغيرهم.

وأوضح رومانو، عبر بودكاست ARLS، أن هناك أسماء عالمية مرتبطة بالدوري السعودي، مثل ثنائي ليفربول ومانشستر سيتي، محمد صلاح وكيفين دي بروينه، وأيضا حارس مرمى برشلونة، أندريه تير شتيجن، الذي يحبه الاتحاد كثيرا، حسب وصفه.

وأضاف، «دي بروينه مستهدف من الدوري الأمريكي أيضا، وهناك دائما صراع بين الدوري السعودي والأمريكي، ولكن ما زال هناك احتمال بانتقال دي بروين إلى الدوري السعودي».

واستطرد رومانو «سيناريو الصيفية الماضية سيتكرر، الاتحاد مشغول بالميركاتو الصيفي المقبل، إنهم ليسوا سعداء بما حدث في الشهور الأخيرة، ولديهم نقص في التعاقدات، وسيعوضونها في الصيفية المقبلة، والهلال بالطبع سيكون لديه صفقات جديدة مثل العادة، والنصر سيواصل إكمال صفوف الفريق حول كريستيانو رونالدو، وسمعتُ أيضا أن الأهلي سيتعاقد مع لاعبين مهمين في الصيف، والأمر لن يتوقف عند أندية الصندوق، هناك الشباب أيضا، وأظن أن كل الأندية ستجري صفقات كبيرة».

ونوه فابريتسيو بأن الدوري السعودي سيتطور خلال السنوات المقبلة، وسيتم التعاقد مع لاعبين في قمة مستواهم، ولكن الأمر لن يكون سهلا، حتى تقنع لاعبا بمغادرة أوروبا وعدم اللعب في دوري الأبطال، ولكن الأندية ستحاول بكل قوتها.

وذكر رومانو، في حوار مع بودكاست مايكس، أن ميسي لم يكن قريبا من الهلال، وكان احتمالا فقط.

موضحا «ميسي أعد بالفعل للانتقال إلى إنتر ميامي منذ وقت طويل، فكرة اللعب في الهلال كانت احتمالا، ولكنه لم يكن قريبا إلى هذا الحد».

وأضاف فابريتسيو، بأن الأموال لم تكن السبب وراء رفض صاحب الكرات الذهبية الثماني لعرض الهلال، بقوله «أعتقد أن الأمر يعود لأسباب عائلية، كما أن ميسي كان مقربا من ديفيد بيكهام».

فيما أوضح بيكهام أنه كان يفاوض ميسي للرحيل إلى إنتر ميامي قبل 5 سنوات، واصفا توقيعه بأنه هدية للولايات المتحدة.

أبرز ما ذكره خبير الانتقالات العالمية