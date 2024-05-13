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طارق العشري يعلن قائمة الاتحاد لديربي الإسكندرية أمام سموحة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري القائمة الأساسية لفريقه لمواجهة سموحة في الجولة الـ23 من عمر مسابقة الممتاز لكرةالقدم دوري "nile".

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وضمت قائمة الاتحاد السكندري لمباراة سموحة كل من ..

حراسة المرمى: المهدي سليمان. عمر صلاح. 

خط الدفاع: هشام صلاح ، ابو سليمه ، الحبيب حسن ، كريم الديب ، عمرو صالح ، محمود شبانه ، سيف تقا ، شريف رضا.

خط الوسط : عمر الوحش ، ناصر ناصر ، بيكالي اوبامي ، هاني الطامي ، مورو ساليفو ، سطوحي. 

خط الهجوم: بواتينج ، رجب عمران ، ،  عبدالغني محمد. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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