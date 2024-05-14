غياب أحمد الشيخ.. تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي الإسماعيلي نظيره طلائع الجيش اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال التشكيل الرسمي لمواجهة طلائع الجيش.

وشهدت قائمة الدراويش استبعاد نجم الفريق، أحمد الشيخ، من قائمة لقاء الجيش.

وجاء تشكيل الدراويش كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد دسوقي - محمد عمار - حاتم سكر.

خط الوسط: هشام محمد - محمد مخلوف - عمر الساعي - عبد الرحمن مجدي إيريك تراوري.

خط الهجوم: نادر فرج.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد فوزي - حمدي النقاز - عماد حمدي - محمد حسن - محمد عبد السميع - باسم مرسي - بشار أشرف - عبد الرحمن الدح - مروان حمدي.

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