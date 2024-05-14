طلائع الجيش يخطف نقطة من الإسماعيلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل طلائع الجيش مع الإسماعيلي بنتيجة 1-1 في استاد جهاز الرياضة العسكري.

سجل هدف الإسماعيلي، إيريك تراوري في الدقيقة 62.

سجل هدف طلائع الجيش، جودين تشيكا في الدقيقة 72.

وبهذا التعادل رفع الإسماعيلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما احتل الطلائع المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

اقرأ أيضًا:

هل سينتقل صلاح للدوري السعودي؟.. جيرارد يجيب