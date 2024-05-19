بعد تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية.. الأبيض يحقق رقم قياسي جديد

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق الكرة الاول بنادي الزمالك التتويج بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد على ملعب استاد القاهرة ضمن إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

رقم قياسي جديد بعد تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية

وحقق الزمالك عدة أرقام قياسية حيث لم يخسر الأبيض أي مباراة على أرضه في مشاركاته بكأس الكونفدرالية بداية من دور المجموعات.

وكشف نادي الزمالك عن قدراته الهجومية مبكرا في المباراة المقامة ضد نهضة بركان المغربي باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية موسم 2023 / 2024.

وبدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي شديد في الربع ساعة الأولى للمباراة من الجانبين والتسديد من خارج منطقة الجزاء عن طريق زيزو وأحمد حمدي، ولكن وسط تكدس من لاعبي الفريق المغربي داخل منطقة الجزاء.

ومن جانبها ملئت جماهير نادي الزمالك مدرجات استاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفارس الأبيض في المباراة النهائية للاحتفال بحصد اللقب الإفريقي.

ويخوض الأبيض المباراة بتشكيل أعلنه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ويوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.