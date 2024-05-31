بن سلمان يحضر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين النصر والهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى ملعب "الجوهرة المشعة" لحضور نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، والذي يجمع بين النصر والهلال، اليوم الجمعة.

وقام بن سلمان بتحية الجماهير التي ملأت ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية، قبل أن يتم عزف النشيد الوطني السعودي مع اصطفاف لاعبي الفريقين لتأديته.

ويستضيف "الجوهرة المشعة" المباراة النهائية للبطولة، والتي تقام بين الهلال، حامل لقب الدوري، والنصر الذي أنهى الموسم خلف الهلال.

