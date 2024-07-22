مدرب بوتسوانا: منتخب مصر يمتلك مجموعة هجومية قوية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني لمنتخب بوتسوانا ومدرب فريق الإسماعيلي السابق، عن قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال جوميز لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى المصرية: "قرعة تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢٥ كانت صعبة لأن منتخب بوتسوانا في التصنيف الرابع ولذلك توقعنا أن نكون في مجموعة قوية وسنواجه منتخبات كبيرة مثل مصر أيضا منتخبا موريتانيا وكاب فيردي يقدمان كرة جيدة".

وأضاف "منتخب بوتسوانا شارك في بطولة أمم أفريقيا من قبل مرة واحدة في نسخة ٢٠١٢ وهدفنا استغلال الفرصة للتأهل مرة أخرى والمشاركة في نهائيات كأس الأمم بالمغرب ٢٠٢٥ والكرة في بوتسوانا تتطور".

وتابع: "منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين ومجموعة هجومية قوية ليس فقط محمد صلاح لكن هناك لاعبين آخرين وهم أحمد سيد زيزو و محمود حسن تريزيجيه، وقمنا بدراسة ومشاهدة كافة مباريات منتخب مصر في الفترة الماضية ولديكم قوة هجومية، وهدفنا أن نحقق أفضل أداء خلال مواجهة مصر عند بداية التصفيات الافريقية في سبتمبر المقبل".

وواصل: "للأسف لم استمر كثيرا كمدرب مع فريق الإسماعيلي ولكن الظروف الصعبة بسبب كورونا لم تساعدني على الاستمرار مع هذا النادي ولكنها كانت تجربة جيدة لي وتعرفت على لاعبين جيدين مثل عبدالرحمن مجدي واحمد مدبولي، تلقيت منذ ٤ سنوات عروض تدريبية من أندية مصرية لكنها لم تكن جيدة ولذلك رفضتها".

واختتم: "كرة القدم لعبة رائعة، ومنتخب بوتسوانا بدأ تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ بعروض جيدة ولدينا ٦ نقاط ، ولا اعرف ما هي عدد النقاط التي يمكن أن نخطئ بها عندما نواجه مصر في تصفيات أفريقيا ٢٠٢٥ ولكننا نتمنى ان نحصد النقاط الست امام منتخب مصر وهو فريق قوي بقيادة لاعب نموذجي وهو محمد صلاح".