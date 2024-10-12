الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | خورفكان يكتسح الموج في دوري الصالات برقم قياسي من الأهداف!

محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل فريق خورفكان رقما قياسيا بعدد الأهداف المسجلة في دوري كرة قدم الصالات عندما فاز على ضيفه الموج بنتيجة (20-2) اليوم السبت، في الصالة لنادي خورفكان ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري سجل منها اللاعبان خالد الشوكة ومعاذ محمد (اربع اهداف لكل منهما) وتقاسم باقي الاهداف عمرالنقبي (3)، ومحمد الحوسني (2) وحسين احمد (2)، وعبدالله الحوسني (2)، والبرازيلي برونو فرناس (2)، ومواطنه لوكاس نونيس هدف واحد، فيما احرز هدفي الموج عيسى ابراهيم وفهد الشحي.
وفي مباراة ثانية، فاز فريق مليحة على فليتوود (7-1) سجل ثلاثة منها البرازيلي ايجور دي فرناس، وهدف لكل من شادي قنديل، وعمر الصالح، واحمد عبدالله، وفهد احمد وسجل لفريق فليتوود ماجد سلطان.
وتغلب فريق البطائح على اليرموك (5-2)، وسجل للفائز البرازيلي اليساندرو جوميس ومواطنه جوستافو مارتينيس (هدفين لكل منهما)، وحمد الزعابي، ولليرموك عبدالله النقبي ومنصور محمد.

