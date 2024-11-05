الارشيف / اخبار الرياضه

"ليست سهلة".. الكشف عن مدة غياب نيمار بعد إصابته مع الهلال بمباراة استقلال طهران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال السعودي، جيسوس، عن مدة الغياب المتوقعة للاعبه البرازيلي بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة استقلال طهران الإيراني.

وأوضح جيسوس خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين أن إصابة نيمار ليست سهلة ولكن ركبته سليمة.

وأشار مدرب الهلال إلى أن إصابة نيمار عضلية وقد يغيب على إثرها لمدة أسبوعين.

ودفع مدرب الهلال جيسوس باللاعب البرازيلي في الدقيقة 58 قبل أن يُغادر الملعب بعد مشاركته بـ 29 دقيقة لتعرضه لإصابة عضلية.

وكان اللاعب قد عاد مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي؛ إذ شارك قبل مواجهة استقلال لمدة 13 دقيقة خلال مواجهة فريقه والعين الإماراتي بالبطولة ذاتها.

نيمار كان قد تعرض يوم 17 أكتوبر 2023 لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 ليغيب على إثرها لقرابة العام.

