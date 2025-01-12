شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يرحب بتخفيض عقده مع الزمالك وينتظر التنفيذ الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى ، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بتخفيض قيمة تعاقده الجديد مع القلعة البيضاء، مقابل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وتفعيل إدارة القلعة البيضاء العقد الذى يستمر حتى نهاية موسم 2027.

وكشف مصدر مقرب من سيف الجزيرى لـ"الخليج 365" أن اللاعب يتمسك بالاستمرار مع الزمالك حتى آخر درجة، رغم الأزمة القائمة فى الوقت الحالى بسبب مستحقاته المتأخرة، مشيرًا إلى أن اللاعب كان بإمكانه فسخ التعاقد واللجوء للاتحاد الدولى منذ أن انتهت مدة الإنذار يوم الخميس الماضى.

وأضاف المصدر، أن الساعات الماضية شهدت مفاوضات بين الجزيرى ومسئولى الزمالك حول تخفيض قيمة تعاقده مقابل الحصول على مستحقاته المتأخرة، وانهاء الأزمة القائمة وعودة اللاعب لصفوف فريقه، مشيرًا إلى أن الجزيرى رحب بالأمر وينتظر عقد جلسة لحسم الأمر بشكل رسمى.

وأشار المصدر إلى أن سيف الجزيرى سينتظر خلال الأيام المقبلة لحين اتمام الاتفاق بشكل رسمى، وفى حالة تقاعس الإدارة مرة أخرى سيكون قراره النهائى فسخ التعاقد.