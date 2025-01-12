شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل تدريباته وعلاء نبيل يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

واصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، بقيادة أسامة نبيه ، تدريباته خلال المعسكر المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، المحدد لها إبريل المقبل.

وعقد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع الجهاز الفنى الجديد واللاعبين على هامش مران اليوم، وذلك لتقديم التهنئة للجهاز الفنى وحث الجميع على بذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد المدير الفني للاتحاد للاعبين وجهازهم الفنى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يولى هذا الفريق اهتماما مضاعفا لأنه سيمثل مصر فى تصفيات الدورة الأوليمبية المقبلة وأن اتحاد الكرة لن يتوانى فى توفير متطلبات الجهاز الفنى وتنفيذ برنامج اعداد على مستوى عال يضمن الاحتكاك مع كل المدارس الكروية.