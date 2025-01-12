شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكتفي بتعادل سلبي مع بلاك بولز فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد بلاك بولز بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ بلاك بولز المباراة بضغط عالٍ على الزمالك، فيما هدد الفريق الأبيض مرمى الضيوف عن طريق زيزو في الدقيقة الثالثة ولكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفريق الموزمبيقي، ولعب الونش رأسية في الدقيقة الثامنة من متابعته لركنية عبد الله السعيد ولكن مرت بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 11 قاد الزمالك هجمة منظمة ووصلت إلى عبد الله السعيد الذي سددها ولكن وصلت ضعيفة إلى يد حارس بلاك بولز، وصوب عمر جابر تسديدة في الدقيقة 15 من الجبهة اليمنى ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات.

وصوب زيزو تسديدة قوية ي الدقيقة 20 من على حدود منطقة جزاء بلاك بولز ولكن أنقذها المدافع برأسها وارتدت إلى خارج منطقة جزاء فريقه، ولعب حسام أشرف رأسية في الدقيقة 22 من عرضية مصطفى شلبي ولكن أمسك بها حارس بلاك بولز.

تحصل الزمالك على ركلة حرة من مكان مميز في الدقيقة 26 نتيجة عرقلة مصطفى شلبي خارج منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، لعبها زيزو عرضية ولكن أبعدها دفاع الضيوف، ونشط الفريق الموزمبيقي في آخر 5 دقائق من زمن الشوط الأول ووصل إلى منطقة جزاء الزمالك في أكثر من كرة ولكن بدون خطورة حقيقية، واستمر التعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

جاء تشكيل الزمالك ضد بلاك بولز كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج وحمزة المثلوثي ومحمد السيد وكونراد ميشالاك وعمر فرج ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.



