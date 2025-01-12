شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على إنيمبا النيجيرى بهدف محمد هاشم فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المصرى البورسعيدى فى التقدم على إنيمبا النيجيري بهدف دون مقابل فى الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

أحرز هدف المصرى محمد هاشم من عرضية متقنة لخالد الغندور من الجانب الأيسر ارتقى إليها اللاعب وأودعها برأسه في المرمى.



جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب لاعبى المصرى الذي ظهر عليهم الإصرار في حسم اللقاء من البداية ونجحوا في إحراز هدف التقدم في الدقيقة الثامنة عن طريق محمد هاشم ، بعدها مال اللاعبين لتهدئة الملعب وخرج البنينى سامدو مدافع وسط المصرى للإصابة وحل بدلا منه محمد مخلوف ، واعتمد لاعبى الفريق البورسعيدى على الهجمات المرتدة عن طريق صلاح محسن ومحمد الشامى مع الحفاظ على تأمين الدفاع حتى أطلق حكم المباراة صافرته بنهاية الشوط الأول .

وضم التشكيل كلا من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي ، محمد دبش ، عمرو سعداوي ، يوسف الجوهري، محمد مخلوف ، أحمد القرموطي ، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي.

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من: هنري أني لحراسة المرمى ، أوانا اينو ، سومياري ألالييو ، شيكاموسو ، شيميري أوكاديكي لخط الظهر ، انوسينت اوكي ، نويكي كالو ، أليجاه أكاني لخط الوسط ، جوزيف أتولي ، افياني ، أكيني أوازي لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء عبد الله زالي ، أكيمديناشي ايمو ، اوفوكو برنارد ، شيدبيري نناشي ، باسكال ايزي ، عبد الله فاتاي، شيدرا ايزي ، براون أدي.