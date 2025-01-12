شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول ..سيدات الكاميرون يتقدمن على مصر فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت احداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 17 عاما أمام الكاميرون، بتقدم الأخير بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المقامة باستاد الدفاع الجوى، ضمن تصفيات كأس العالم القادمة التي يستضيفها المغرب، ويقام لقاء العودة يوم 18 يناير الجاري بالكاميرون.

واختار مصطفى منير المدير الفني للمنتخب 24 لاعبة للمباراة المرتقبة، وتضم القائمة كلا من:فى حراسة المرمى كنزى محمد جمال، كابر سعيد ومليكة الخولي واللاعبات ريهام على سليمان، فاطمة الزهراء محمد، خديجه فتحي، كارما عوده، حنين زكى، كاميلا أبو سيف، فريدة شاهين، حبيبة عبده، هنا مدحت، حنين جمال، سارة منير، ليلي عثمان، جودى الحلبي، فاطمة مصطفى، كنزى مجدى، فريدة ثروت، هنا عثمان، حفيدة يونس، ليلى الدبيكي، مريم خميس ولوچين مدحت ريان.

ويضم الجهاز الفني كلا من مصطفى منير المدير الفني ونشوى شرابي المدرب العام، باسم خيرت مدرب حراس المرمى، أيمن حافظ مديرا ادارياً، ديمة محمد إدارى، عاطف عطية محلل الأداء، محمد أكمل طبيبا، رنيم القاضي للعلاج الطبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل وحسنى نصر مسؤول المهمات.