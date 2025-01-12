حسام أشرف يتقدم للزمالك أمام بلاك بولز ويسجل أول أهدافه الأفريقية

القاهرة - سامية سيد - سجل حسام أشرف مهاجم الزمالك هدف التقدم لفريقه فى شباك بلاك بولز بالدقيقة 51 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعد هدف حسام أشرف هو الأول للاعب فى الكونفدرالية الأفريقية مع الفارس الأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج وحمزة المثلوثي ومحمد السيد وكونراد ميشالاك وعمر فرج ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي.

ويخوض الزمالك مباراته متربعًا على عرش صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يحل المصري البورسعيدى ثانياً برصيد 5 نقاط، ويأتي إنيمبا النيجيري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل بلاك بولز الترتيب برصيد 4 نقاط أيضاً.