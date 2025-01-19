بطولة أستراليا: سابالينكا وغوف تبلغان ربع النهائي ودرابر ينسحب أمام ألكاراس

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولة عالميا إلى ربع نهائي بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الأحد، ورافقتها الأميركية كوكو غوف الثالثة، ومعهما الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث بعد انسحاب البريطاني جاك درابر.

وأطاحت سابالينكا حاملة اللقب مرتين بالروسية الشابة ميرا أندرييفا 6 1 و6 2 في أكثر أيام البطولة حرارة حتى الآن.

مع وصول درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية في ملبورن، خسرت غوف مجموعة لأول مرة هذا الموسم لكنها قاتلت للعودة والفوز على السويسرية بليندا بنتشيتش 5 7 و6 2 و6 1.

ستلعب سابالينكا مع غوف في نصف النهائي إذا فازتا بمبارياتهما في ربع النهائي، إذ تلعب الأولى مع الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا (32) التي تغلبت على الكرواتية دونا فيكيتش 7 6 (7/0) و6 0، والثانية مع الإسبانية باولا بادوسا (11) الفائزة على الصربية أولغا دانيلوفيتش 6 1 و7 6 (7/2).

واحتاجت البيلاروسية إلى 62 دقيقة فقط لتحقيق فوزها الثامن عشر تواليا في ملبورن بارك.

قالت "أنا سعيدة جدا بتجاوز هذه المباراة الصعبة بمجموعتين متتاليتين".

وأضافت "كانت الكرة تطير مثل الصاروخ. آمل أن تظل الظروف (المناخية) كما هي حتى نهاية البطولة".

وقالت غوف بعد تمديد سلسلة انتصاراتها إلى 13 مباراة "أعتقد أنها لعبت كرة مضرب رائعة في المجموعة الأولى وكان من الصعب عليّ أن أكون هجومية".

وأردفت "لعبت بشكل أقوى هجوميا في المجموعة الثانية ثم في الثالثة أيضا. ولكن بشكل عام، أنا سعيدة بطريقة لعبي".

ألكاراس ينتظر ديوكوفيتش

ولدى الرجال، انسحب درابر المصنف 15 عالميا أمام ألكاراس (21 عاما) الذي لم يتجاوز الدور ربع النهائي في ملبورن سابقا، وذلك حين كان الإسباني متقدما 7 5 و6 1.

وكان درابر اجتاز جميع مبارياته الثلاث السابقة في خمس مجموعات، وكلها من تأخره 2 1، ويبدو أن ذلك أثّر عليه.

قضى درابر ما يقرب من 13 ساعة في الملعب مقابل ست ساعات فقط لألكاراس.

كان البريطاني انسحب من دورة كأس يونايتد التحضيرية بسبب إصابة في الورك.

قال ألكاراس الذي تعهد بالحصول على وشم كنغر إذا فاز ببطولة أستراليا لأول مرة "ليست هذه الطريقة التي كنت أريد الفوز به. لكن من الواضح أنني سعيد باللعب في ربع نهائي آخر هنا في أستراليا".

وأضاف "أنا سعيد بالمستوى الذي ألعب به. أشعر بالراحة على الملعب وخارجه هنا".

لكن المباراة المقبلة تشكّل تحديا كبيرا لألكاراس، إذ من الممكن أن يواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش السابع في حال تخطيه التشيكي ييري ليهيتشكا (29).

ويشكل الصربي المخضرم قلقا لمنافسيه مع تطوّر مستواه مباراة تلو الأخرى، حيث يسعى لتحقيق لقب ملبورن الحادي عشر القياسي واللقب التاريخي الخامس والعشرين في البطولات الكبرى.

وسحق الأميركي تومي بول (12) الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش بنتيجة واحدة (6 1) في المجموعات الثلاث.