شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يفرض السرية فى الزمالك قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

على قدم وساق يواصل الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره الاهلى فى المباراة المقبلة المقرر ان تجمع الفريقين بالجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز والتى تقام فى السابعة من مساء السبت المقبل.

وفرض البرتغالى جوزيه بيسيرو سياجا من السرية على الفريق والاستعدادات، حيث طلب من اللاعبين الابتعاد عن السوشيال ميديا وعدم الانشغال بغير المباراة وزيادة التركيز خاصة وان مواجهة الأهلي ستكون بداية تصحيح مسار الفريق ونتائجه خلال الفترة الحالية.

وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة.

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات الفريق لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع للفوز بها بعدما فقد الفريق 18 نقطة في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل 3 مرات والخسارة مثلها منذ بداية الموسم.