شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتقصى عن ملعب زوالي المغربى مسرح مواجهة مصر وإثيوبيا بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، تقريرا مفصلا عن ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب مسرح مواجهة مصر مع منتخب إثيوبيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

واختار منتخب أثيوبيا المحروم من خوض المباريات على ملعبه بسبب عد توافر اشتراطات الكاف، ملعب العربي زوالي في الدار البيضاء المغربية مسرحا لمواجهته مع مصر، وتم اخطار الاتحاد المصري بذلك ومن المقرر تحديد اليوم والساعة للمباراة بعد أيام،وينطلق معسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 17 مارس المقبل استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة أمام إثيوبيا وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.



وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مواجهات في التصفيات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، مما يضعه في مركز متقدم بجدول ترتيب المجموعة.

