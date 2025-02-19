شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين مواليد 2008 يخوض مرانه الوحيد اليوم استعدادا لودية زامبيا في الرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 مرانه الوحيد بالمغرب، اليوم الأربعاء استعدادا لمباراته الودية الثانية أمام زامبيا غدا الخميس خلال معسكره المقام بمدينة الرباط المغربية ويتخلله 3 مباريات.



ووصلت الأحد الماضي بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكأس المدير الفني، إلى المغرب لخوض معسكر تحضيري يتخلله ثلاثة مباريات استعدادا لأمم أفريقيا.



وضمت قائمة منتخب الناشئين المصري تحت 17 سنة التي أعلنها أحمد الكاس كل من: بلال عطية، حمزة الدجوي، عمر العدوي، سلمان صفوت، ياسين حاتم، محمد حمد، كريم جمعة، عبد العزيز الزغبي، محمد شريف، سيف محمد، عبدالرحمن أبواليزيد، مهند الشامي، زياد أيوب، معاذ فوزي وفادي وائل.

ويواصل منتخب مواليد 2008 استعداداته القوية خلال معسكره المقام في المغرب حيث يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية قوية ضمن برنامجه التحضيري استعدادًا للاستحقاقات المقبل.



أفتتح المنتخب مبارياته بمواجهة قوية أمام منتخب المغرب أمس الثلاثاء 18 فبراير في تمام الساعة السابعة مساء في لقاء استهدف خلاله الجهاز الفني اختبار جاهزية اللاعبين والوقوف على مدى استيعابهم للخطط التكتيكية.



ويخوض المنتخب مباراته الثانية غدا الخميس 20 فبراير عندما يواجه منتخب زامبيا في تمام الساعة الخامسة مساء في لقاء ينتظر أن يكون حافلًا بالندية والإثارة.

ويختتم المنتخب مواجهاته الودية في المعسكر المغربي بمواجهة منتخب السنغال يوم السبت 22 فبراير في تمام الساعة السابعة مساء في مباراة تمثل اختبارًا قويًا للاعبين قبل العودة إلى القاهرة.

وتقام جميع المباريات الثلاث في العاصمة المغربية الرباط حيث يسعى الجهاز الفني لاستغلال هذه التجارب لتجهيز اللاعبين ورفع مستوى التجانس بينهم قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.