شكرا لقرائتكم خبر عن حضور كثيف لجماهير الأهلى والزمالك فى استاد القاهرة قبل مباراة القمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تواجدت جماهير الأهلى والزمالك فى استاد القاهرة الدولي قبل القمة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء اليوم السبت.

وتحركت حافلتا الأهلى والزمالك إلى استاد القاهرة الدولي استعداداً للمباراة التي تجمعهما في السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".



التقى الأهلى والزمالك فى 128 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 50 فوزا وسجل 163 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 28 فوزا وسجل 113 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

وسجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2)، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه(4 – 2)

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956.