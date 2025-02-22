شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض لقاء الأهلي فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها السابعة مساء اليوم السبت، فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلي.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة، شرح خلالها المدرب العديد من الأمور الفنية ومنح اللاعبين بعض التعليمات الأخيرة قبل المباراة.

والتقى الأهلى والزمالك فى 128 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 50 فوزا وسجل 163 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 28 فوزا وسجل 113 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

وسجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2)، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه(4 – 2)

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956.