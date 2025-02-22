شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الزمالك الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق المستطيل الأخضر داخل الوطن العربي والقارة الأفريقية مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25، والمقرر لها السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للمسابقة.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 150 مباراة، فاز فى 104 لقاء وتعادل فى 29 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 298 هدفا وتلقت شباكهم 117، وخرج بشباك نظيفة فى 83 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز(5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التى تربطه بهم وكذلك إدارة النادى، خاصة مع الألقاب التى حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى ليستمر حتى نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلى 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أى بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية فى تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.