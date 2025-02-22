شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الإسماعيلى والمصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصري البورسعيدى والإسماعيلى بالتعادل السلبى فى اللقاء المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري.

ويخوض علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، مواجهة الإسماعيلي بتشكيل مكون من :

محمود جاد لحراسة المرمى ، أحمد عيد، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، حسن علي لخط الظهر ، محمود حمادة ، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم ، صلاح محسن كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي ، كريم العراقي ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي ، خالد الغندور ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، أحمد شرف ، فخر الدين بن يوسف.

فيما يخوض عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي لقاء المصري بتشكيل مكون من :

حارس مرمى .. كمال السيد



الدفاع .. حاتم سكر ، محمد عمار ، عبد الكريم مصطفى ، عماد حمدي ، عبد الله السعيد.



الوسط .. محمد عبد السميع ، عبد الرحمن الدح ، نادر فرج ، مروان حمدي.



الهجوم .. محمد زيدان.

البدلاء .. عبد الله جمال ، على الملواني ، هشام محمد ، عبد الله محمد ،عمر القط ، تراوري ، محمد خطاري ، كتكوت ، إبراهيم عبد العال.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 14 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر ثلاثة أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً، واستقبلت شباكهم 9 آخرين.