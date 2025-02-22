شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مباراة المصري والإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

تقاسم فريقا المصري البورسعيدى والإسماعيلى نقاط مباراتهما فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري، والتى انتهت منذ قليل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وبذلك رفع المصري البورسعيدى رصيده لـ 24 نقطة فى المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلى لـ 11 نقطة فى المركز السابع عشر بجدول المسابقة.

وخاض علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، مواجهة الإسماعيلي بتشكيل مكون من :

محمود جاد لحراسة المرمى ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، حسن علي لخط الظهر ، محمود حمادة ، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم ، صلاح محسن كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي ، كريم العراقي ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي ، خالد الغندور ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، أحمد شرف ، فخر الدين بن يوسف.

فيما خاض عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي لقاء المصري بتشكيل مكون من :

حارس مرمى .. كمال السيد



الدفاع .. حاتم سكر ، محمد عمار ، عبد الكريم مصطفى ، عماد حمدي ، عبد الله السعيد.



الوسط .. محمد عبد السميع ، عبد الرحمن الدح ، نادر فرج ، مروان حمدي.



الهجوم .. محمد زيدان.

البدلاء .. عبد الله جمال ، على الملواني ، هشام محمد ، عبد الله محمد ،عمر القط ، تراوري ، محمد خطاري ، كتكوت ، إبراهيم عبد العال.