شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك فى القمة.. ومحمد عبد الله أساسياً والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة القمة أمام الزمالك فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي في القمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - أشرف داري - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور - أحمد رضا - محمد عبد الله.

خط الهجوم: جراديشار.

والتقى الأهلى والزمالك فى 128 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 50 فوزا وسجل 163 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 28 فوزا وسجل 113 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

وسجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2)، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه(4 – 2).