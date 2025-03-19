الامارات | مدافع مغربي الأكثر استخلاصاً للكرة في الدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل لاعب إسبانيول عمر الهلالي، تقديم مستويات مميزة في الدوري الإسباني، حيث يتصدر قائمة أكثر المدافعين نجاحاً في التدخلات الدفاعية، كما يظهر تفوقاً ملحوظاً في الثنائيات.

حسب مرصد المحترفين المغاربة، فإن عمر الهلالي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين نجاحاً في استخلاص الكرة في الدوري الإسباني بـ94 تدخلاً ناجحاً، متفوقاً على أقرب ملاحقيه، جون أرامبورو لاعب ريال سوسييداد، الذي سجل 78 تدخلاً ناجحاً، وناهول تينغاليا مدافع ديبورتيفو ألافيس بـ76 تدخلاً.

كما يحتل مدافع إسبانيول عمر الهلالي المركز السابع في قائمة أكثر اللاعبين فوزاً بالثنائيات في الدوري الإسباني، بعدما كسب 153 صراعاً ثنائياً.

وتأتي هذه الأرقام المميزة لتؤكد التطور الكبير الذي يشهده اللاعب المغربي البالغ من العمر 21 عاماً، والذي جذب انتباه المدرب وليد الركراكي، الذي قرر استدعاءه للمرة الأولى لتمثيل المنتخب المغربي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعداداً لمواجهة كل من النيجر وتنزانيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.